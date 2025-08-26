El Movimiento de Salvación Nacional anunció este martes su alianza con el precandidato Abelardo de la Espriella, quien actualmente adelanta la recolección de firmas para avalar su aspiración bajo el movimiento ‘Defensores por la Patria’, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Enrique Gómez, director de la colectividad, será el jefe de debate del precandidato presidencial.

“Salvación Nacional ha decidido adherir a la aspiración presidencial del doctor Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA y su movimiento de recolección de firmas de Defensores por la Patria. Nuestras amplias coincidencias en el compromiso por la seguridad de los colombianos, el rescate de los valores, la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia contra la dictadura motivan esta unión. Como Jefe de Debate comprometeré toda mi capacidad en la difusión de las ideas, propuestas y programas de Abelardo", explicó Gómez.

De la Espriella, un duro opositor del Gobierno actual, ha asegurado que: “la mayoría de la gente que votó por Petro está arrepentida, a él le queda un 30 % de su base electoral” .

En este sentido, el líder de Defensores de la Patria aseguró que la acción del Estado debe enfocarse en quienes más lo necesitan, generar condiciones para la movilidad social y el progreso.

“Yo me comprometo con la gente más necesitada a darles la mano, a generar las condiciones para que puedan surgir”, manifestó en su momento.