El mensaje de reflexión que el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X, dedicado a la condena de Álvaro Uribe, aunque sin mencionarlo directamente, ya tuvo una respuesta por parte del Centro Democrático, partido que fundó el ex jefe de Estado.

“Qué curioso que hable de haciendas, caballos, esclavos y señoras del tinto, como si Colombia fuera el escenario eterno de sus traumas de clase y no una República con problemas reales que usted no sabe ni quiere resolver. ¿“El caballo trota los pasillos”? ¿Esto es un discurso presidencial o los delirios de alguien con el aliento más fuerte que sus argumentos?“, se lee en parte del mensaje.

Se agrega: “Usted no es Bolívar, ni García Márquez, ni mucho menos un libertador. Si algo lo describe bien, es el patriarca otoñal aferrado al poder mientras el país se le desmorona entre las manos. ¿Habla de libertad? Pero ataca la prensa, la justicia, la propiedad privada, la inversión y hasta a los abuelos que se jubilan en el campo. Su idea de libertad es la del comandante confundido, encerrado en su palacio, oyendo voces y creyéndose el mesías".

Y finaliza el mensaje del partido político: “A Colombia no la liberará un poeta de medianoche con discursos de cantina, sino el trabajo serio, la ley y la verdad. Presidente: guarde el caballo, apague el monólogo, y gobierne. Ya va tarde”.

Tranquilo, presidente (@petrogustavo), nadie le pidió escribir su autobiografía en forma de soliloquio etílico.



En el mensaje, Petro hace una reflexión e invita a los colombianos a conseguir la libertad.

“El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera el caballo, ser libre en las colinas o en las praderas de los llanos”, se lee.

También añade: “Es hora de libertad. No más hidalgos y hacendados de tierras fértiles sin producir alimentos. Bolívar enseñó que los colombianos somos libres y soberanos, que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón. García Márquez, nos enseñó de los otoños del patriarca. Viene un mundo nuevo, de energías limpias y no fósiles. Un mundo cae, es cierto, soy libre y como presidente le grito a los colombianos y colombianas, que es la hora de la libertad”.

Hay que recordar que ya entre el presidente Petro y el expresidente Uribe hubo un encontronazo en redes sociales, pues el actual mandatario le recomendó al ahora condenado le recomendó el pasado martes al expresidente contar la “verdad” en la JEP y este le respondió con otra invitación: “renunciar al indulto por el cual yo voté”, en referencia al M19.