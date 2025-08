El presidente Gustavo Petro, como suele hacerlo, compartió un nuevo extenso mensaje en su cuenta de X. Lo que llama a la atención de la reflexión del mandatario es que pareciera que se refiere al caso del ex jefe de Estado Álvaro Uribe, y la condena en su contra de 12 años de presión, que cumpliría en su domicilio.

Petro no menciona directamente a Uribe, pero menciona cosas como “encarcelado en su propia hacienda”, lo que da a entender que estaría hablando del líder del Centro Democrático, que hasta el momento cumplirá su condena en su finca ubicada en Rionegro, Antioquia.

“El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera el caballo, ser libre en las colinas o en las praderas de los llanos”, se lee en la primera parte del mensaje.

Agregó: “Es hora de descanso; el guerrero sabe cómo es su descanso. Las ideas fascistas que aparecen como fantasmas, y embrujan hasta la señora que sirve los tintos, terminan haciendo que el esclavo bese sus propias cadenas. Es hora de libertad. No más hidalgos y hacendados de tierras fértiles sin producir alimentos. Bolívar enseñó que los colombianos somos libres y soberanos, que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón. García Márquez, nos enseñó de los otoños del patriarca”.

También envió un mensaje a los colombianos: “Un mundo cae, es cierto, soy libre y como presidente le grito a los colombianos y colombianas, que es la hora de la libertad”.

Hay que recordar que ya entre el presidente Petro y el expresidente Uribe hubo un encontronazo en redes sociales, pues el actual mandatario le recomendó al ahora condenado le recomendó el pasado martes al expresidente contar la “verdad” en la JEP y este le respondió con otra invitación: “renunciar al indulto por el cual yo voté”, en referencia al M19.