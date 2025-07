A seis días de que se lleve a cabo el juicio clave en contra del expresidente Álvaro Uribe, en el que la jueza 44 penal del circuito con funciones de conocimiento emitirá su decisión en primera instancia (si condena o absuelve al exmandatario), el líder del Centro Democrático y el presidente Gustavo Petro mantuvieron un encontronazo en redes sociales.

En la mañana de este martes 22 de julio, el presidente Petro aseguró que “por primera vez” se pronuncia sobre el juicio en contra del ex mandatario: “Veo una enorme presión sobre la justicia”, mencionó.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él, al juez de su caso y a la justicia en general”, escribió Petro, justificando así su silencio hasta ahora.

Sin embargo, pocas horas después Uribe recordó, a través de un trino de Petro del pasado 9 de abril, que el jefe de Estado sí ha tenido intromisión en el proceso. “Presidente Petro, deje el vicio de mentir” y compartió un mensaje del primer mandatario.

“Iván Cepeda decidió continuar una línea qué el Polo Democrático había iniciado con mi trabajo parlamentario: la investigación del genocidio colombiano y su autor: la alianza entre políticos poderosos y el narcotráfico paramilitarizado. Pero Iván no logró el debate en el sitio que, para él, debía darse: el Congreso de la República. Si no que fue acusado judicialmente y llevado a tribunales. El proceso se volvió en contra del acusador, y ahora es acusado”, se lee en el mensaje que escribió en ese momento Petro.

Acto seguido, el jefe de Estado le respondió al líder natural del Centro Democrático: “Sé que el expresidente Uribe Vélez quiere mis pronunciamientos sobre su actuaciones y mis anteriores debates como congresista. Pero no lo puedo hacer ahora cuando decisiones judiciales que debo respetar y no influir para nada, se van a tomar. Otro día más adelante, quizás haga un libro sobre mis debates. Por ahora guardo mi silencio. No se debe presionar a los jueces”, aseveró.

En respuesta a ese mensaje, el expresidente Uribe calificó al jefe de Estado de ser un “cobarde que ha venido perdiendo la capacidad de embolatar a los colombianos”.

Añadió que estará listo para “repetirle en la cara, ojalá más cerca, lo que le dije en el Senado: sicario moral. Hoy con el dolor que cada vez más me embarga por los señalamientos que hizo contra Miguel Uribe, reforzados por su viaje a Manta. El valor civil de las mayorías colombianas se templa para elegir un gran Gobierno que no permitirá el modo Petro de atizar la violencia, la destrucción y la anarquía. Jamás he buscado un pronunciamiento del Pte Petro que me favorezca”.