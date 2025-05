El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, le confirmó este viernes a EL HERALDO que no habrá una ponencia de archivo en el tercer debate de la resucitada reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado.

Leer más: Reapertura de votación de la consulta popular no procede: Cambio Radical

Esto luego de que el coordinador ponente en la célula legislativa económica del proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro, el senador John Jairo Roldán, del Partido Liberal, anunciara que se había llegado a un acuerdo para debatir todos los 80 artículos de la iniciativa y que no se tramitaría una ponencia de archivo para que el articulado vaya, mejorado, a la plenaria de la cámara alta en cuarto y último debate.

“Nosotros haremos todos los intentos posibles por aprovechar esta oportunidad y sacar una reforma que le sirva al país. Una reforma que fortalezca lazos fraternos entre empleador y trabajador, que genere empleo, que ayude a emprendimientos, que ataque la informalidad. Una reforma que tenga un espíritu muy distinto a la que se le hundió al Gobierno, por supuesto abiertos al diálogos y acordar todo lo bueno que puedan aportarle otros sectores al país; pero no apoyaremos nada que destruya empleo, que incremente la informalidad y genere confrontaciones entre empleadores y trabajadores”, dijo Meisel Vergara en diálogo con este diario.

No olvide leer: “Yo le pedí la renuncia; no hay que acusar a inocentes”: presidente Petro sobre Ángela María Buitrago

Y frente al límite del 20 de junio, cuando acaba la presente legislatura, para que la reforma se convierta en ley, el parlamentario opositor comentó que “existen unos cronogramas que están apretados, tenemos que ponerle a esto voluntad y todas las jornadas necesarias. Yo he estado acostumbrado a camellar toda la vida, lo único que sí necesitamos es que el contenido no tenga la intransigencia del Gobierno porque entonces me temo que no avanzaremos”.

Lea acá: Senador Pedro Flórez asegura que no fue testigo de una acción de fraude en el hundimiento de la consulta popular