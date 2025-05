Aunque en las últimas horas, el Gobierno nacional ha insistido en diferentes oportunidades que hubo “fraude” en la votación de la consulta popular, que se terminó hundiendo en la plenaria del Senado, desde el mismo Pacto Histórico aseguran lo contrario.

Pedro Flórez, senador de ese partido, señaló que no fue testigo de que se haya dado una acción de fraude en el momento en el que el secretario del Senado, Diego González, estaba contabilizando los votos que finalmente dieron a favor de hundir el mecanismo de participación sobre la reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

En diálogo con El Tiempo, el congresista aseveró: "Yo no he mencionado en ningún momento, por ejemplo, la palabra fraude porque yo no fui testigo de ninguna acción que pudiera demostrar un fraude".

En ese sentido hizo un llamado a la sensatez: “Yo me sumo a las voces de mayor sensatez que hoy no estamos hablando en términos de victorias o de derrotas, sino en términos de caminos que se abren para seguir colocando en el centro de nuestro interés los derechos de los trabajadores”.

Sin embargo, afirmó que se “hicieron algunas jugadas políticas que dentro de las dinámicas del Congreso pueden resultar siendo válidas, pero que le restan legitimidad y le restan transparencia al proceso”.

Vale mencionar que Flórez, junto con Ariel Ávila, de Alianza Verde, presentaron el informe de apelación para que reviviera la reforma laboral y se retomara su debate y tránsito en el Senado de la República, el cual se dará en la Comisión Cuarta.

Procuraduría abrirá indagación preliminar

Este jueves, la Procuraduría informó que abrirá indagación preliminar para determinar si se cometieron faltas disciplinarias durante la discusión, sobre todo por la explosiva reacción del ministro del Interior Armando Benedetti en contra del secretario del Senado.

“La indagación previa tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación”, señaló el Ministerio Público.

Así las cosas, la entidad que maneja Gregorio Eljach ordenó practicar inspección disciplinaria a la Secretaría del Senado de la República “con el objeto de verificar y allegar al expediente toda la documentación que repose con relación a la sesión plenaria de la corporación surtida el 14 de mayo de 2025″.