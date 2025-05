Ayer miércoles 14 de mayo la plenaria del Senado aprobó por 68 votos a 3 el informe positivo de apelación del archivo de la reforma laboral, el cual se dio en marzo pasado durante su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, con lo que el polémico proyecto revive, pero esta vez en la Comisión Cuarta del Senado.

El proyecto se retomará en el tercer debate, y si es aprobado, la reforma irá a cuarto y último debate en el pleno de la cámara alta. Para que el texto sobreviva debe estar aprobado en los dos debates antes del próximo 20 de junio, cuando se terminará la presente legislatura.

El presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, anunció que la reforma laboral será estudiada ahora en tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado.

“He decidido continuar el trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, a la que le pido celeridad pero también concertación con los diferentes sectores de la sociedad”, dijo Cepeda Sarabia.

La presidenta de dicha célula legislativa es Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien no votó la consulta popular sobre la reforma laboral el pasado martes en la plenaria. Y el vicepresidente es Carlos Farelo, de Cambio Radical, quien votó no.

También la integran Aída Avella, del Pacto Histórico, quien votó sí a la consulta; Diela Liliana Benavides, del Partido Conservador, quien no votó; John Besaile, de La U, quien votó sí; Enrique Cabrales, del Centro Democrático, quien votó no; Laura Fortich, del Partido Liberal, quien votó sí; y Richard Fuelantala, de AICO, quien no votó.

Así mismo, están Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, quien votó no; Juan Felipe Lemos, de La U, quien votó no; Carlos Meisel, del Centro Democrático, quien votó no; Juan Samy Merheg, quien votó no; Claudia Pérez, del Partido Liberal, quien votó sí; Paulino Riascos, quien votó sí, pero suele ser un voto indelendiente; y John Jairo Roldán, del Partido Liberal, quien votó sí.

Así las cosas, habría siete senadores que votaron por el sí a la consulta, cinco que votaron por el no y dos que no votaron.

Lozano anunció al respecto: “Asumo la responsabilidad para que salga de la Comisión Cuarta un tercer debate aprobado con seriedad. (...) Mañana (jueves) temprano designo ponentes”.

A su vez, el senador Carlos Meisel Vergara, del Centro Democrático, escribió en sus redes sociales: “Como miembro de la Comisión Cuarta recibo la notificación de estudio de la reforma laboral apelada.

Nos reiteramos en el compromiso de exponer nuestras propuestas y estamos abiertos a recibir y adoptar muchas otras; siempre que vayan en la ruta de la creación de empleo y oportunidad".