Las cuentas de votos de la consulta popular en la plenaria del Senado se modificaron un poco el pasado martes, en el transcurso del debate sobre la conveniencia de convocar el mecanismo de participación ciudadana.

Esto por cuenta de que Cambio Radical, en bancada, le dirá que no a la consulta, lo que le resta un voto al petrismo, pues Temístocles Ortega, quien llegó a la cámara alta tras la salida del precandidato presidencial David Luna y es cercano al oficialismo, tendrá que votar que no o no votar o no asistir para no sumarle votos a la oposición.

También sucede lo mismo con la bancada conservadora, en la que al menos tres votos estarían indecisos (Miguel Barreto, Delia Benavides y Carlos Trujillo).

En La U, el senador Antonio Correa anunció el pasado martes que seis senadores apoyarán la consulta, pero la colectividad de la unidad nacional también dijo que respaldará la apelación de la archivada reforma laboral, lo que en teoría haría innecesaria la convocatoria del mecanismo de participación.

Y de los liberales al menos dos se habrían bajado del bus del oficialismo en la consulta (Alejandro Carlos Chacón y Karina Espinosa), lo que hace tambalear las cuentas alegres que tenía la Casa de Nariño, pues en una votación prevista de empate técnico, cada voto a favor o en contra es definitivo.

Este miércoles se votaría la consulta en una sesión citada desde las 9 am, pero en la que primero en el orden del día aparece la votación de la apelación de la reforma laboral, lo que según congresistas de la independencia y la oposición desdibuja el sentido de la consulta pero que, de acuerdo con el oficialismo, es una movida para hundir el mecanismo de participación ciudadana.