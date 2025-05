A las 2 de la tarde de este martes está citada la sesión plenaria del Senado de la República en la que comenzará el debate de la conveniencia de convocar la consulta popular radicada el pasado 1 de mayo por el gobierno del presidente Gustavo Petro con 12 preguntas sobre algunos de los temas que traía la archivada reforma laboral.

Según le dijo a EL HERALDO el presidente del Congreso de la República, el senador Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador, primero intervendrá el Ejecutivo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y luego el registrador nacional del Estado civil, Hernán Penagos, expondrá los costos que tendría dar vía libre al mecanismo de participación popular: $750 mil millones.

Le recomendamos: Avanza a segundo debate proyecto para honrar la memoria de Alfredo Correa de Andreis

Luego el turno será para los partidos, que no pueden cambiar las preguntas de la consulta, Aspecto de la plenaria del Senado, corporación que definirá el futuro de la consulta popular. | Foto Senado sino debatir sobre si es conveniente o no convocar el mecanismo de participación.

Polarización

En medio de la discusión hay un ánimo caldeado y polarización entre los impulsores del sí y los del no: Petro dice que lo “bloquearon” su reforma laboral y que el senador que vote no a su consulta para revivirla será castigado por los electores en las urnas, aseverando que el Congreso será “revocado”. La oposición del no, conformada por el Centro Democrático, Cambio Radical y la mayoría del Partido Conservador, advierte que la consulta, como la reforma, sería dañina para el sector privado y costaría cientos de miles de empleos, además de que, denuncian, el jefe de Estado ha “amenazado” al Capitolio, burlando el principio democrático fundamental de la independencia de los poderes públicos.

“El pueblo de Colombia se levanta y los revoca. El que no quiera estas reformas es por que es un hp esclavista. Ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia porque nadie votará por él”, dijo Petro en la Plaza de Bolívar.

Le sugerimos leer: Desde el CD denuncian aparente ‘jugadita’ de Irene Vélez a su llegada a la ANLA

En respuesta, Cepeda señaló a este diario: “Hemos recibido toda suerte de ataques por parte del presidente de la República, marchas intimidatorias, emblemas de guerra como banderas y espadas, y anuncios de revocatoria, que no es una cosa diferente que un golpe de Estado”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, señaló: “Esperamos una votación contundente que nos permita hacer realidad cada una de las preguntas que están formuladas, las 12 preguntas, y que abren la posibilidad de una verdadera reforma en el mundo laboral. Habrá quienes piensen que hay que votar por el no en esa consulta —lo que es respetable—, pero la realidad es que en el país ha pasado, en los últimos años, hechos que nos deben llamar a todos a la reflexión”.

Empate técnico

Las cuentas de votos dan, por ahora, un empate técnico entre el no y el sí, con las dificultades que ello conlleva para el oficialismo, pues es el que necesita la mitad de votos más uno en el recinto para poder sacar adelante su consulta.

Lea también: ¿Cómo están las cuentas de votos de la consulta popular en Senado?

De manera que en esta votación pesará el ‘quorum’ de la plenaria, que es el que indicará el número de votos que necesita el mecanismo de participación, así como la manera en que votarían algunos senadores bisagra del Partido Liberal, a quienes el director de la colectividad, el expresidente César Gaviria llamó a votar por el no, pero por otro lado les fue nombrada la militante Diana Morales como nueva ministra de Comercio; también habrá votos decisivos en La U, partido en el que la mayoría estaría con la Casa de Nariño, pero que también tiene opositores, y en el conservadurismo, que pese a que dijeron que votarían por el no, en una reunión con el uribismo y la colectividad rojiazul, hay algunos que a veces consignan sus sufragios a favor del petrismo.

“La propuesta del presidente Petro de convocar una consulta popular para respaldar su reforma laboral es una decisión equivocada. Gastar un billón de pesos en una votación simbólica es un despilfarro inadmisible en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país”, dijo el expresidente.

Y en la Alianza Verde, por otro lado, se sabe que también hay dos votos contra el Gobierno, pero el resto de la bancada vota por el sí.

Benedetti, entre tanto, dijo a medios este lunes: “Sí, yo creería que el optimismo es bastante grande por parte del Gobierno y yo creería que se puede dar, que se apruebe el sí en la consulta, pero habrá que tener mucho cuidado en ver qué sucede”.

Aunque reconoció que “en caso de que se hunda, el presidente no podrá convocar la consulta. Pero yo no puedo empezar a explorar opciones con llamamientos dramáticos o con supuestos o futuros hipotéticos negativos”.