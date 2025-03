La Comisión Séptima del Senado de la República está a punto de hundir la reforma laboral iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro. Ante este panorama, el mandatario les lanzó un ultimátum a los legisladores de esa corporación.

Lea también: A la cárcel 11 cirujanos plásticos por falsificar diplomas obtenidos en Brasil para ejercer en Colombia

“Si la Comisión VII hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia habrá una ruptura entre el Congreso y el Gobierno”, expresó el presidente a través de su cuenta de X.

Acto seguido tildó de “irresponsabilidad con Colombia” si no se aprueban las reformas sociales que se tramitan en el Congreso de la República y que no terminan de prosperar pese a los varios cambios de ministro del Interior quienes no han podido sacar adelante ninguna a excepción de la pensional.

Lea también: “Lean mucho, aprendan inglés y mamen gallo, mis consejos a los estudiantes para que rindan en la universidad”

Las iniciativas del Gobierno Petro en el Congreso han trastabillado en la célula legislativa en una relación poco cercana y más que todo hostil desde el inicio del mandato por las constantes críticas de lado y lado.

Y es que todo parece indicar que la laboral correrá con la misma suerte de la de la salud, pues 8 senadores, de los 14 que tiene la Comisión Séptima del Senado radicaron este martes una ponencia solicitando archivar la polémica reforma laboral de Gustavo Petro.

Lea también: Al menos ocho asesinatos a bala en Barranquilla y su área metropolitana en últimas 48 horas

La controvertida iniciativa del Gobierno, que va para su tercero de cuatro debates reglamentarios, tiene el no de los senadores Miguel Ángel Pinto (liberal), Nadia Blel (conservador), Esperanza Andrade (conservador), Alirio Barrera (Centro Democrático), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA).

“Los catorce senadores de la Comisión VII tienen la inmensa responsabilidad frente al país, de archivar un proyecto que golpearía los ingresos de las familias colombianas y sometería a riesgo la viabilidad de miles de empresas que ya sufren los efectos de la reforma tributaria del gobierno y de la ausencia de políticas públicas para fortalecerlas”, argumentan los senadores.