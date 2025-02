Según reveló este martes el periodista Daniel Coronell en la emisora W Radio, la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder un listado entregado por el ministro de Comercio y ex director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, con todos los nombres de quienes supuestamente “recomendaron” a diferentes personas para importantes cargos en la DIAN.

Leer más: Revelan lista de políticos que habrían recomendado fichas para cargos en la Dian: hay 38 congresistas

Reyes, al parecer, ya había hecho la denuncia, pero ahora la reiteró para que se investigara cualquier posible vínculo entre algunos de los recomendados y Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y otros delincuentes o redes dedicadas al contrabando.

Entre los 38 congresistas que figuran se encuentran, en el Caribe, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador; el senador Enrique ‘Kike’ Cabrales, miembro del Centro Democrático; el senador Carlos Mario Farelo Daza, de Cambio Radical; la senadora Liliana Bitar, del Partido de la U; la representante Saray Robayo Bechara, del Partido de la U; el representante Armando Zabaraín, del Partido Conservador; el senador Antonio Correa, de La U; en senador Alfredo Deluque, de La U; el representante Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal; el representante Fernando Niño, del Partido Conservador; el senador Julio Elías Vidal, de La U; y la representante Cha Dorina Hernández, del Pacto Histórico.

Le pude interesar: Estos son los políticos que habrían recomendado candidatos para cargos en la Dian y la POLFA en la Costa

Al respecto, Zabaraín aseguró en diálogo con EL HERALDO: “Este señor Reyes sacó una lista de personas que han ido a su despacho a pedirle favores y hojas de vida; yo no he ido ni una sola vez en este periodo a visitar ese despacho de la DIAN ni ningún ministerio diferente al de Hacienda en el cual corresponden algunas reuniones de las comisiones económicas por los presupuestos y las tributarias, pero con el señor de la DIAN nunca he tenido una conversación de más de dos minutos y mucho menos llevarle una hoja de vida que ahora cuando veo el listado me ponen un nombre que no conozco, una señora Giselle Paola Palacios, no la conozco, y la ponen como si fuera recomendada mía. Igual sucede con otros colegas que me dicen que tampoco conocen las personas que les están poniendo, entonces uno ve que es como una persecución política que han trazado con ese señor Reyes contra algunos de los congresistas que no están de acuerdo con las posiciones que está asumiendo este gobierno”.

A su vez, Deluque señaló a este diario: “Una cortina de humo más del Gobierno para desviar la atención del escándalo que hoy envuelve la campaña presidencial. Como senador, jamás he ejercido coacción o presión alguna al director de la DIAN para que haga nombramientos y mucho menos encaminados a lograr manejos oscuros en dicha entidad. El Gobierno debe dedicarse a trabajar en lo poco que le resta a ver si por fin muestra resultados. Soy opositor y de ello pueden dar cuenta mis posiciones en diferentes temas de la agenda pública. No tengo participación ni quiero tener, en un gobierno del que hay pruebas de su ineficiencia”.

Lea también: “Centro Democrático no autoriza pedir puestos”: Uribe sobre congresistas salpicados en caso Dian

Y Cabrales publicó en sus redes sociales: “Ante la información expuesta por El Reporte Coronell, me permito informar que como senador de la oposición rechazo contundentemente cualquier intento de vincular mi nombre con el actual Gobierno y menos para pedir puestos o contratos. Es completamente falso que en este o en anteriores gobiernos yo haya presionado para que se nombrara algún funcionario en la Dian. Nunca he ido a pedir puestos a este Gobierno al cual le hago férrea oposición. Mediante derecho de petición he solicitado al ministro Reyes que informe a la opinión pública de inmediato sobre la fecha, lugar y circunstancias específicas en las que según él informa que realicé dicha recomendación y que se rectifique esta falsa información y se respete mi buen nombre. Reitero que nunca he ido a la Dian a pedir puestos ni a recomendar a ninguna persona. Exijo que se hable con la verdad, este Gobierno lanza infamias para tratar de enlodar a la oposición y tapar la corrupción de los suyos. No permito que mi nombre sea cuestionado ni relacionado con este Gobierno”.