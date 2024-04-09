En el marco de la conmemoración este martes 9 de abril del Día de las Víctimas en el Congreso en pleno, los voceros de los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en el país pidieron al Legislativo aprobar con prontitud la reforma a la Ley de Víctimas y al Gobierno que haya una inversión adecuada de los recursos que destinan a las víctimas.

Marta López, al tomar la palabra, expresó: 'No soy sólo víctima sino sobreviviente, hablo a nombre de víctimas de las Farc, pero también les pido a los congresistas que la reforma a la ley de víctimas revisen en dónde se están quedando las víctimas, basta ya de negociar con los dineros de las víctimas, no olvidemos a los militares y policías víctimas de las minas'.

A su vez, el periodista independiente Germán Darío Fernández, dijo que hablaba como víctima de tres atentados: 'Mi hijo me dice que me vaya de Colombia, pero no lo quiero. Mientras que sigan los discursos de división siempre va a haber víctimas. Con el discurso de odio no podemos seguir'.

Por su parte, Alexánder Vargas, del Colectivo Mambrú, declaró que 'da tristeza que seamos las víctimas los que nos escuchemos entre nosotros y los congresistas no están acá'. Y dirigiéndose a la senadora de Comunes, Sandra Ramírez, le recriminó que a él lo reclutaron a la fuerza las Farc y lo llevaron 'a hacer daño, pero quiero darle un mensaje a la senadora Ramírez y a los otros congresistas de las Farc, es que estamos en la decisión de sentarnos con ustedes y encontrar un diálogo. Nosotros por decir la verdad estamos siendo perseguidos'.