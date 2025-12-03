La magia de la naturaleza tocó las puertas del Zoológico de Las Delicias, en Maracay (Venezuela), con el nacimiento de dos crías de león blanco de Timbavati, Sudáfrica.

La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, anunció la importante noticia y explicó que la leona Camatagua dio a luz a una hembra que pesó 1.515 gramos y un macho de 1.465 gramos.

Asimismo, aseguró que los veterinarios del parque se encargaron de atender a la madre para garantizar las condiciones necesarias para un parto exitoso.

@zoologicolasdelicias/Redes sociales

“Es símbolo de vida y esperanza”, afirmó la mandataria, pues el mundo se encuentra en la víspera de la Navidad, época cargada de felicidad, emoción y mucho amor.

Los pequeños son hijos de la leona adulta Camatagua y el león adulto Sebastián.

Sobre el nacimiento, la presidenta del Zoológico Las Delicias, Vanesa Rodríguez, indicó que los cachorros estarán bajo supervisión por unos meses antes de ser exhibidos al público.

“Vamos a esperar por lo menos un mes, que ellos estén más fuertes, ya están completamente sanos, pero hay que darles su espacio. Ellos son como un bebé recién nacido, en este momento, apenas tienen cinco días, están en cuidados, a pesar de su salud, debemos seguir protegiéndolos y luego serán presentados a todo el público”, dijo.

Por su parte, mencionó que ya se están desarrollando otros planes de apareamiento en zoológico para aumentar la familia del recinto, especialmente en los que se encuentran en peligro de extinción.

“El equipo de profesionales de aquí del zoológico está trabajando en la reproducción del cunaguaro y del águila arpía, dos especies muy importantes que están en este momento en el recinto” explicó Rodríguez.

Los nombre de los leones recién nacidos

Por el momento, las crías no tienen un nombre, por lo que la gobernadora invitó a la comunidad a votar a través de redes sociales para escoger sus nombres.

“Se invita a toda la población de Aragua a participar activamente a través de Instagram, en el que ustedes podrán proponer y votar por los nombres que llevarán las nuevas crías de leones blancos de Timbavati”, mencionó.

De otro lado, la mandataria reveló que se están adelantado trabajos de rehabilitación y mejoras con el propósito de embellecer el zoológico.