Estados Unidos autorizó la exportación de huevo con cáscara desde Colombia para su procesamiento industrial, un hito que fue confirmado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El anuncio se dio el pasado martes y contó con el trabajo conjunto del ICA, la Embajada de Colombia en Washington y la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi).

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, explicó que “la decisión permite que Colombia exporte huevo con cáscara sin permiso de importación ni requisito de certificado sanitario previo hacia seis plantas habilitadas en ese país”.

Según la funcionaria, este avance abre nuevas oportunidades para la industria avícola y fortalece su participación en cadenas de valor internacionales. Además, afirmó que con ello se consolidan condiciones de competitividad para ampliar la presencia del país en mercados externos.

El Ministerio de Comercio señaló que esta autorización representa un paso concreto en la diversificación de la oferta exportable y hace parte de la estrategia gubernamental para ampliar el acceso a mercados y crear nuevas opciones para los sectores productivos.

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, resaltó el crecimiento del sector y aseguró que en los últimos 20 años la producción de pollo en Colombia se ha más que triplicado: “En el caso del huevo, el sector proyecta cerrar el año con más de 18.000 millones de unidades, un consumo per cápita de 365 huevos y un lugar relevante en el ámbito global: Colombia es el décimo país en consumo de pollo y el tercero en consumo de huevo”, señaló.

Moreno también insistió en que el fortalecimiento del campo depende de condiciones mínimas de seguridad y conectividad.

“El tema de seguridad debería ser la prioridad número uno en el campo, necesitamos volver a entender que el campo necesita la seguridad como requisito básico. Necesitamos seguridad y vías”, afirmó.

El dirigente agregó que Colombia tiene el potencial para convertirse en una potencia agroalimentaria, pero sostuvo que ese objetivo está condicionado por el entorno rural: “Colombia quiere tener una gran potencia agroalimentaria, tenemos con qué, pero necesitamos mejorar la seguridad. Sin seguridad es imposible. Sin seguridad no hay alimentos, sin campo no hay ciudad”, dijo.

El Gobierno señaló que la autorización de Estados Unidos se integra a la estrategia de diversificación de la oferta exportable y de ampliación de la presencia colombiana en mercados internacionales. Para el sector avícola, la posibilidad de enviar huevo con cáscara a plantas industriales estadounidenses abre una nueva vía comercial de alto potencial.