Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está siendo fuertemente criticada en redes sociales. Pero esta vez no se trata de ninguna de sus políticas para el país o a nivel internacional, es porque durante una rueda de prensa junto a parte de sus secretarios se quedó dormido, aparentemente.

El hecho se registró durante una reunión con parte de su gabinete en la tarde de este martes 2 de diciembre. El encuentro fue transmitido en vivo por televisión y redes sociales.

Se trató de una reunión que duró casi dos horas antes de abrir las preguntas a los periodistas presentes. Estuvieron los jefes de varios departamentos, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente, JD Vance.

En las imágenes se nota que el mandatario por momentos se inclina hacia delante, juega con los pulgares e incluso cierra los ojos en repetidas ocasiones, como su le costara mantenerse despierto, mientras los ministros presentan sus informes. Testigos aseguran que hubo momentos en que Trump mantuvo los ojos cerrados por varios segundos.

Este momento de Trump llega semanas después de un artículo del New York Time que señala una caída notable en los niveles de energía del presidente en comparación a su primer mandato.

El otro episodio similar fue en mayo, en una sesión informativa con el príncipe heredero Mohammed bin Salman en Riad. Trump fue filmado con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Además, en noviembre de este mismo año, el mandatario, durante un anuncio sobre la reducción de precios de medicamentos para bajar de peso, volvió a ser visto frotándose los ojos y luchando por mantenerlos abiertos.

El video de este 2 de diciembre fue difundido por el propio gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales rivales y críticos del mandatario. “Dozy Don (‘Don Adormilado’) ha vuelto”, publicó el político.