El caso de Olive Martin, una mujer de 54 años de Darlington, en Inglaterra, ha generado bastante asombro luego de que se confirmara que fue declarada muerta por error en su vivienda el pasado 13 de octubre de 2023.

La mujer después mostró actividad cerebral en la morgue del Hospital de Darlington. Martin se encontraba en su cocina cuando sufrió una convulsión repentina que la hizo caer al suelo. Su esposo, Kevin, estaba en la vivienda durante el episodio.

Aunque los servicios de emergencia llegaron al lugar, los paramédicos aseguraron que la mujer no presentaba signos vitales y certificaron su muerte en el domicilio, sin trasladarla a un área hospitalaria.

Ya en la morgue del hospital, el personal detectó reacciones a estímulos verbales y táctiles, lo cual indicaba que seguía con vida.

Estos movimientos fueron confirmados luego en la audiencia del Tribunal Forense de Crook por representantes del North East Ambulance Service y la Durham Constabulary, quienes reportaron señales claras de actividad cerebral.

Para la familia, fue un golpe muy duro este descubrimiento porque señalan que hubo posibles fallas durante la intervención inicial. El representante legal de la familia, Tom Barclay Semple, aseguró que la mujer pasó dos horas completas sin recibir atención médica, lo que habría contribuido al daño cerebral que finalmente le causó la muerte.

El forense Jeremy Chipperfield señaló que aún no está claro cuánto tiempo estuvo sin oxígeno, un dato clave para evaluar responsabilidades.

Pese a las dudas y al hecho de que la mujer mostró signos vitales en la morgue, la policía de Durham concluyó que no había fundamentos para presentar cargos criminales.

Aun así, registraron evidencia de función cerebral tras su llegada al hospital. El North East Ambulance Service ofreció disculpas públicas y afirmó que inició una investigación interna desde el primer día. Por su parte, el organismo regulador CQC esperará el informe final para determinar si deben tomarse medidas adicionales.

La familia indicó que la investigación se reanudará el 30 de enero de 2026 a las 2:00 p. m., fecha en la que se revisarán nuevamente los procedimientos aplicados por los servicios de emergencia.