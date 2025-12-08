El sector de Gaira fue escenario de un nuevo accidente de tránsito que enluta a una familia de Santa Marta. El pasado 7 de diciembre de diciembre un joven de tan solo 19 años murió luego de que la motocicleta en la que se movilizaba impactara contra una baranda metálica.

La víctima fue identificada como Keiver José Mozo Jiménez y según versiones de familiares a medios locales, el joven departía con su familia en la tradicional Noche de Velitas en el barrio San Jorge cuando decidió llevar a una amiga en su motocicleta por la zona en mención cuando ocurrió el siniestro.

“Estábamos reunidos disfrutando un rato en familia. Él se levantó tranquilo, sonriente, y dijo que saldría un momento. Nunca pensamos que sería la última vez que lo veríamos”, narró un allegado de Mozo Jiménez a Hoy Diario del Magdalena.

La Policía indicó que Keiver José se desplazaba por la Troncal del Caribe muy cerca del sector conocido como Puente Viejo, y fue allí donde la víctima perdió el control de su moto y chocó contra una baranda metálica de protección instalada a un costado de la vía.

El impacto le generó contusiones severas en varias partes del cuerpo que no logró resistir por la gravedad de las mismas. Por su parte, la mujer que iba de parrillera resultó herida por lo que fue trasladada hasta un centro asistencial de la capital del Magdalena donde se recupera.

Uniformado murió tras volcarse vehículo de la Policía en medio de persecución

Un policía adscrito al grupo GOES de la Policía Nacional, perdió la vida al sufrir un siniestro vial en zona rural del municipio de Pelaya, sur del departamento del Cesar.

El reporte de las autoridades indicó que el caso tuvo ocurrencia en la vereda El Trebol, donde ocho policías realizaban la verificación de presión sobre el poliducto Pozos colorados Galán. En medio de las labores, encontraron un vehículo sospechoso, cuyos ocupantes al notar la presencia policial emprende la huida.

De manera inmediata el personal uniformado inició una persecución y de manera repentina, el conductor del vehículo oficial perdió el control del vehículo hasta terminar volcados.

Debido a los fuertes golpes perdió la vida el patrullero Diego Caraballo Chamorro. También resultaron heridos el intendente Daniel Pedraza Mendoza, con contusiones en la espalda; patrullero Carlos Rivera Sandoval, con múltiples fracturas; patrullero Mario Alberto Ballestas, lesiones en el rostro; Francisco Montero Agudelo, con trauma en el rostro y el patrullero Michael Aycardi Goenag, con trauma en codo y pie derecho.

Los sobrevivientes señalaron que en medio de la persecución escucharon detonaciones de armas de fuego, sin embargo, ninguno registra lesiones por disparos.