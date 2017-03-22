Luego de que a comienzos del 2016 se iniciaran en firme los trabajos de restauración del emblemático teatro Santa Marta, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, reportó que las obras avanzan a buen ritmo, pese a algunas dificultades presentadas en el camino.

En visita de inspección que realizara al lugar, el fin de semana, la funcionaria precisó que 'el teatro hoy es una realidad y se lo podemos mostrar con mucho orgullo a los samarios'.

'Ya tiene el ritmo necesario para su entrega el próximo año y estoy muy contenta', expresó.

Destacó el ritmo de trabajo que en los últimos meses ha tomado la obra y comentó que la próxima semana se iniciará con el trabajo correspondiente a la las nuevas estructuras.

'Esta es una de las inversiones importantes que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha hecho en el Magdalena', anotó.

El costo global de la obra es de $23 mil millones y en su primera fase se gastarán $13.300 millones. Para la primera etapa se destinaron $13.300 millones, de los cuales el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, aporta $10.000 millones y el Ministerio de Cultura $3.300 millones.

La segunda etapa requerirá de una inversión aproximada de $10.875 millones que estará lista para abril de 2018.

De acuerdo con la ministra Lacouture la entrega del teatro Santa Marta se tiene prevista para finales de abril del año 2018.

Las obras

La recuperación de este edificio construido por el arquitecto cubano Manuel Carrerá en el año 1942, a un costo de $86.822, es un proyecto ancla en materia cultural para el Distrito, puesto que desde allí se desprenden otras obras como el Centro de Meoria y la Casa de la Música, que funcionarán en el edificio donde funcionaba hasta hace poco el Concejo Distrital.

Entre los ajustes arquitectónicos que tendrá el teatro están la ampliación de su aforo, que pasará de 600 a más de 800 personas, una acústica de excelente calidad e iluminación con estándares internacionales, entre otros aspectos.

Cabe destacar que desde el año 2011 se venía cuajando la restauración del edificio pero solo fue a finales del 2015 cuando el Gobierno Nacional, la Alcaldía y el Consorcio Obra TSM, firmaron el acta de inicio de las obras.

En Ciénaga

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, a principios de año recursos por $9.000 millones para el proyecto de arreglo y peatonalización de la plaza central Parque Centenario, cuya inversión total será del orden de los $16.000 millones.

La cartera también tiene listos $14.000 millones para el malecón de El Rodadero que se desembolsarían cuando se construya el alcantarillado por parte de las autoridades locales.