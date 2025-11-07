Debido a la densa neblina con la que amaneció la ciudad de Barranquilla, varios vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz han tenido que ser desviados.

Al menos dos vuelos de la aerolínea Avianca no habían podido aterrizar en la terminal aérea sobre las 6:30 de la mañana de este viernes.

Por su parte, otro más de Latam Airlines tuvo que ser desviado al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena por cuenta del fenómeno natural que afecta gran parte de la capital del Atlántico y también su área metropolitana.

Es de anotar que pese a estos eventos de fuerza mayor, las operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz no se han suspendido y otras aeronaves han podido aterrizar exitosamente.

Las autoridades de la terminal aérea han dicho que las actividades operacionales se restablecerán al 100 % una vez las condiciones del clima así lo permitan

Los operadores de los aeropuertos optan por la desviación de las aeronaves, pues la niebla reduce la visibilidad, lo que puede provocar riesgos de seguridad durante los aterrizajes y despegues. Las condiciones de baja visibilidad impiden el contacto visual con la pista.

Recomendaciones para pasajeros