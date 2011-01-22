En Soledad 2000, la vía principal y los bulevares no sirven

El lector Agustín Carvajal se queja porque en Soledad 2000 donde vive, el pavimento están partido, a los bulevares les hace falta mantenimiento por lo que los vehículos que circulan por ese sector tienen que hacer toda clase de malabares. 'Llevamos más de un año, no hemos visto intención de las autoridades de Soledad de arreglar nada. Estamos desesesperados', dijo Carvajal.

Ayuda de Inglaterra para los damnificados de Cartagena

En un avión de la Fuerza Aérea de Inglaterra, con 400 contenedores de 53 kilos de peso cada uno, llegó ayer a esta ciudad un cargamento de 21 toneladas de ayuda humanitaria para ser entregada a los damnificados por el invierno en los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena. Carpas, ollas, platos, vasos, purificadores de agua, kits escolares, sábanas y otros elementos fueron donados por la ONG británica Shelter Box.

En el barrio El Prado, los carros ocupan andenes de peatones

Varios vecinos del barrio El Prado, se queja porque la acera de la calle 66 # 59-49 está siempre obstruída con vehículos que están arreglando que impiden la libre circulación de peatrones. Dicen que al lado hay una bodega sin nomenclatura en la que siempre hay camiones descargando mercancías. 'Nos robaron los andenes y nos tenemos que bajar a la calle', aseguran.

Voluntarios enseñan inglés en colegios oficiales del Distrito

Un grupo de seis voluntarios americanos fueron recibidos por el secretario de Educación, José Carlos Herrera, en las instalaciones de la institución Pies Descalzos, ubicada en el corregimiento La Playa. Los voluntarios americanos apoyarán la enseñanza del inglés en los niveles primarios, secundarios y normales en seis instituciones educativas del Distrito.

Realizan foro sobre disminución en monto de los subsidios

Organizado por dirigentes cívicos y comunales, el martes 25 de enero se realizará el foro denominado 'Impacto negativo del Acuerdo 017 de 2010', que disminuye el monto de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, además aumenta el aporte a los estratos 5 y 6, pero no toca para nada al estrato comercial. El evento se realizará en las instalaciones de Cajacopi La Española, de 8 a.m. a 12 m.

Los usuarios de Miramar piden rutas suspendidas al Centro

La Carolina era una ruta habitual que hasta hace algunas semanas circulaba por el barrio Miramar hasta llegar al Centro. Pero una vez instalados los paraderos de Transmetro, el servicio quedó suspendido, por lo que ayer, vecinos llamaron a EL HERALDO para pedir que reanuden la ruta porque al menos por ahora, no pasarán los alimentadores por este sector del norte.

Facturas del Predial llegarán en febrero

Las facturas del Impuesto Predial Unificado comenzarán a llegar a los hogares barranquilleros entre la última semana de enero y la primera de febrero, según se informó en la Gerencia de Ingresos del Distrito.

Garantizan seguridad para eventos de Carnaval

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura, en concertación con la Secretaría de Gobierno, garantizó la seguridad para los eventos de Carnaval que recibieron aportes de la Administración Distrital. 'Los dispositivos de seguridad ya están coordinados con la Policía, Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, para el manejo del espacio público en estos eventos también importantes, porque debemos entender que el escenario del Carnaval de Barranquilla es toda la ciudad', expresó Diana Acosta, secretaria de Cultura. También se socializó con estos entes de servicio público las características y necesidades de estas actividades con distintos operadores, que convocan gran cantidad de personas en las localidades.

