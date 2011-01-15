ARCHIVO

En horas de la tarde circuló en los correos de los diferentes medios de comunicación una información enviada desde las oficinas de la alcaldía de Soledad en la que confirmaban la renuncia de su alcalde José Zapata. El comunicado fue desmentido de inmediato por la oficina de comunicaciones del municipio, quien señaló que hackearon el correo de esta dependencia.

'Al parecer, un Hacker informático ha violado la seguridad del correo institucional y a través de esa vía mandaron un supuesto comunicado de prensa anunciaron que yo presentaba la renuncia, algo totalmente falso', afirmó el alcalde José Zapata.

'Estamos averiguando si la manipulación vino por parte de gente externa a la institución o gente interna. De lo que si estamos seguros es que haremos la respectiva investigación y tomaremos las medidas disciplinarias competentes.', concluyó.

Soledad se encuentra en estos momentos con el proceso de ley 550 y se encuentran a la expectativa por unas inversiones que el gobierno anunció para la canalización de arroyos.

Hasta el momento solo 2 alcaldes han presentado su renuncia en el departamento del Atlántico, el de Candelaria y Manatí.