Personal del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía La Guajira, adelantó jornadas de control y verificación a establecimientos prestadores de servicios turísticos en el distrito de Riohacha.

Durante estas actividades, los uniformados realizaron visitas a hoteles, hostales y agencias de viajes, con el propósito de verificar que estos establecimientos cuenten con la documentación y requisitos exigidos por la Ley 2068 de 2020, Ley General de Turismo, la cual regula el funcionamiento y la prestación formal de estos servicios en el país.

Estas acciones buscan prevenir la informalidad en el sector turístico y promover el cumplimiento de la normatividad vigente, contribuyendo así a ofrecer a los visitantes y a la comunidad un turismo seguro, organizado y responsable.

El coronel Salomón Bello Reyes, destacó que estos controles hacen parte de las estrategias institucionales para fortalecer la confianza de los turistas y garantizar el cumplimiento de la ley en el sector.

“Desde la Policía Nacional seguimos acompañando y supervisando a los prestadores de servicios turísticos para que cumplan con la normatividad vigente. Nuestro objetivo es prevenir la informalidad y brindar a quienes visitan La Guajira un turismo seguro, confiable y organizado, que además contribuya al desarrollo económico y social del departamento”.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando este tipo de controles en los diferentes destinos turísticos del departamento, con el fin de fortalecer la confianza de los turistas y proteger el patrimonio cultural y natural de La Guajira.