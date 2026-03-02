En las últimas horas, el gobernador Jairo Aguilar Deluque, culminó una serie de entrevistas individuales a los tres profesionales postulados por el partido Alianza Social Independiente (ASI) para conformar la terna de la cual se designará el alcalde encargado del municipio de Fonseca, mientras avanza el proceso hacia las elecciones atípicas.

Las reuniones se desarrollaron por separado, permitiendo evaluar de manera detallada los perfiles de Carmen Juliana Molina Carrillo, Ronald Neil Pérez Ojeda y Rubén Carmelo Mendoza Móvil.

En cada entrevista, el mandatario analizó sus condiciones profesionales, su conocimiento de la realidad local y el compromiso con la transparencia y la continuidad administrativa.

El proceso se adelanta en cumplimiento de los procedimientos legales, con el propósito de garantizar estabilidad institucional y mantener la dinámica administrativa del municipio mientras los ciudadanos se preparan para elegir a su nuevo alcalde.

En las próximas horas, se dará a conocer la decisión sobre quién asumirá el encargo, reiterando su compromiso de actuar con responsabilidad y en beneficio de los fonsequeros.