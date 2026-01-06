Mediante el Decreto N° 219 de 2025, fue designado como alcalde encargado del municipio de Aguachica, el actual secretario de Gobierno, Isaac Holguín Felizzola, quien ejercerá funciones desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 28 de abril de 2026.

La designación se realiza con ocasión de la licencia de maternidad de la alcaldesa Greisy Tatiana Roqueme Ropero, periodo durante el cual la administración municipal continuará su normal funcionamiento y ejecución de los procesos institucionales.

“El doctor Isaac Holguín ha sido designado como alcalde encargado durante el periodo de mi maternidad, depositándole la confianza para que se dé continuidad a los procesos de gestión con los que seguimos transformando a Aguachica”, indicó Roqueme Ropero.

Isaac Holguín Felizzola se desempeña como secretario de Gobierno desde enero de 2024. Es abogado, con énfasis en Negociación y Conciliación, cuenta con estudios en Contratación Estatal y es especialista en Derecho Administrativo. Asimismo, fue concejal del municipio durante el periodo 2020–2023 y ya ejerció como alcalde encargado entre septiembre y diciembre de 2024.