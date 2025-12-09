Mientras atendía en su negocio, un hombre fue asesinado por sicarios en hechos registrados en el perímetro urbano del municipio de Barrancas, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre Wilmer Arrieta, quien residía en el barrio Los Olivos de la municipalidad en mención, quien se dedicaba a la reparación de aparatos electrónicos y digitales.

El homicidio se registró en la tarde de este 8 de diciembre, en el interior de un local comercial, al costado de la panadería California.

La información preliminar de la Policía da cuenta que, al lugar llegó un sujeto a bordo de una motocicleta, se le acercó tras descender de la misma y le disparó en repetidas oportunidades, para luego huir. Los impactos le causaron la muerte en el acto a ‘Arrieta’, quien quedó sentado sin signos vitales.

Hermano de otro asesinado

Se logró conocer que la víctima era hermano de Vicente Rafael Torrijos Arrieta, también asesinado el pasado 27 de noviembre en el estadero Lubar Licores, ubicado en la variante de la salida hacia Fonseca, donde resultó herido Haider Javier Molina Vargas, de 36 años, ambos oriundos de El Banco, Magdalena.

Por lo que personal de la Sijiín y Sipol de la Policía de la Policía de La Guajira, encargados de la investigaciones, tratan de establecer si los homicidios tendrían relación en los móviles.