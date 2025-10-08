Mediante labores de vigilancia y control, uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos jóvenes, entre esos un menor de 17 años, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La diligencia judicial se registró sobre la calle 40 con carrera 1, barrio El Patrón, en el perímetro urbano de Riohacha, cuando los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal realizaban labores judiciales por esa zona.

Según las autoridades, uno de los capturados fue identificado como Ángel José Prieto Rodríguez, alias el Angelito, quien en medio de la diligencia le practicaron una requisa y le hallaron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, marca Stars S.A, con su respectivo proveedor y cuatro cartuchos, sin la documentación para portarla.

Por lo cual les materializaron la captura y aprehensión, y fueron dejados a disposición de la Fiscalía 10 Local Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Riohacha.

Por otro lado, el teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, comandante encargado del Departamento de Policía Guajira, resaltó la importancia del trabajo articulado entre la comunidad y la institución, destacando que cada acción oportuna contribuye a preservar la tranquilidad ciudadana.

“Este resultado demuestra que nuestra presencia en las calles da frutos. Seguiremos firmes en la lucha contra el delito y comprometidos con proteger a cada familia guajira. La confianza de la comunidad es clave para continuar obteniendo resultados que salvan vidas.”

Finalmente, la Policía Nacional invita a la comunidad a seguir denunciando de manera oportuna cualquier hecho sospechoso o actividad delictiva, recordando que el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridad es la base para construir entornos más seguros en La Guajira.