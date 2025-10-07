En horas de la tarde de este martes 7 de octubre se registró un nuevo atentado sicarial en el que le dieron muerte a un hombre en el perímetro urbano del municipio de Uribia, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima es un ciudadano que era conocido popularmente como ‘Chiki’ Cotes.

El crimen fue perpetrado en zona céntrica de la municipalidad, cerca de la ferretería La Gran Colombia.

Según la información preliminar, el mencionado fue sorprendido en vía pública por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Se conoció que el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y sin descender del vehículo le disparó a la altura de la cabeza y tórax, para luego huir junto a su cómplice.

Por su parte, personas que presenciaron el hecho, en medio del asombro, asistieron al hombre malherido y lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno murió debido a la gravedad de las heridas que le causó el sicario.

En lugar hizo presencia personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial para la recolección de información y actos urgentes que ayuden a conocer los móviles del crimen y la captura de los responsables.

De igual manera, la Policía del departamento delegó a investigadores de la Sijín y la Sipol para el caso.