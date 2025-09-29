Un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego por desconocidos en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

La víctima fue identificada por las autoridades competentes como Víctor Redondo Vanegas.

El atentado se registró a las afueras de una vivienda ubicada en la calle 44 con carrera 3, del barrio Los Cerezos.

La información preliminar de la Policía da cuenta que, el mencionado se encontraba departiendo junto a familiares y amigos cuando fue sorprendido por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero, sin descender del vehículo sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades a Redondo Vanegas y huyó junto a su cómplice.

Por su parte, el baleado fue trasladado por las personas que presenciaron el atentado hasta la sala de urgencias de un centro asistencial local, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

La Policía del Departamento asignó al grupo de homicidios para tratar de establecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.