En busca de un cupo a la fase nacional, estudiantes de los departamentos del Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, se medirán en los Juegos Intercolegiados Caribe 1, que tendrán como sede Riohacha del 24 al 30 de septiembre.

Durante una semana, delegaciones de los cuatro departamentos competirán en disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo y ajedrez, en un encuentro que también impulsa el turismo, la economía local y el sentido de pertenencia.

Las delegaciones llegan a la ciudad este 24 de septiembre y las competencias inician el miércoles 25 de septiembre; durante este día el Coliseo Cubierto El Guajiro Romero abrirá sus puertas para los encuentros de baloncesto entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde., mientras que la Universidad de La Guajira recibirá los partidos de voleibol en horario de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y otras actividades en el municipio de Dibulla.

Esta competición estudiantil tuvo una inversión de más de $1.700 millones, los cuales son reconocidos como una herramienta de transformación social, promueven valores, actividad física y desarrollo integral en niños, niñas y adolescentes entre los 7 y los 17 años, fortaleciendo el deporte escolar en la región y todo el país.

El evento se desarrollará como parte de la agenda de los 480 años del Distrito, que busca impulsar eventos de gran importancia e impacto nacional, que generen oportunidades de crecimiento, desarrollo económico y bienestar social y comunitario.

Finalmente, el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, celebró la designación de la ciudad como anfitriona. “Recibir a los mejores deportistas escolares de la región es un orgullo para nuestra ciudad. Riohacha se consolida como la casa de los grandes eventos deportivos y una plataforma para que nuestros jóvenes sigan creciendo en el deporte y en la vida”, aseguró.