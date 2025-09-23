En las últimas horas, tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 10, adscrito a la Décima Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de tres presuntos integrantes del Frente de Guerra Norte del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, en el departamento de La Guajira.

La diligencia se registró en el sector de Adaluz, área rural del municipio de Maicao, tras recibir información sobre el hurto de un vehículo de propiedad de una empresa que tiene sus operaciones en la zona.

Cortesía Ejército Nacional.

Durante la reacción de las tropas, los delincuentes emprendieron la huida disparando contra los uniformados y lanzando una granada, lo que generó un enfrentamiento armado. Gracias a la oportuna maniobra táctica, se logró neutralizar la acción criminal y asegurar la captura de alias Kéiner, alias Mingo y alias Toro.

Según la entidad militar, estos sujetos estarían encargados de realizar extorsiones y secuestros a pequeños y medianos comerciantes y empresarios de la región, así como de ejecutar asesinatos selectivos y el hurto de vehículos, los cuales serían utilizados por el ELN para su accionar delictivo en esta zona fronteriza.

En el procedimiento se recuperó la camioneta hurtada y se incautaron una subametralladora, una pistola, tres proveedores, municiones, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y prendas alusivas a este Grupo Armado Organizado, lo que representa un golpe significativo a su capacidad criminal en esta zona de frontera, donde históricamente han pretendido constreñir e intimidar a la población civil mediante acciones violentas y extorsivas.

Finalmente, el Ejército Nacional y la Policía Nacional continuarán trabajando de manera coordinada en el norte del país, ratificando su compromiso de velar por la seguridad de la población civil y la tranquilidad de los habitantes del departamento de La Guajira.

