Con gran entusiasmo y la firme convicción de alcanzar la victoria, la delegación del Atlántico se prepara para afrontar la final regional Caribe 1 de los Juegos Intercolegiados. Un total de 214 estudiantes deportistas, junto con sus docentes y entrenadores, viajarán este miércoles 24 de septiembre a La Guajira, en donde representarán al departamento en las competencias de deportes de conjunto.

La capital, Riohacha, y el municipio de Dibulla serán las sedes de este evento deportivo que promete emoción y grandes momentos del deporte estudiantil.

En un acto lleno de alegría y amor por los colores del Atlántico, el Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indeportes) entregó los uniformes a cada una de las instituciones educativas clasificadas. El evento contó con la presencia del director de Indeportes, Iván Urquijo Osorio.

Parte de la delegación de Atlántico en los Juegos Intercolegiados.

“Estamos con mucho entusiasmo despidiendo y deseando lo mejor a nuestros estudiantes deportistas del Atlántico. Tenemos una gran expectativa por el talento que hay y por los procesos adelantados en los distintos colegios clasificados a la regional Caribe 1. Lo mejor para todos; sabemos que vamos a traer esos primeros lugares para el Atlántico”, manifestó Urquijo Osorio.

El espíritu de los jóvenes deportistas refleja este mismo entusiasmo. Shadia Arboleda, capitana de baloncesto prejuvenil de la Escuela Normal La Hacienda, expresó sus gran motivación. “Tengo grandes expectativas con mi equipo, es un orgullo representar al Atlántico. Vamos con la firme intención de ganar el regional y pasar a la final nacional”.

Alexis Mastrascusa, jugador de baloncesto juvenil del colegio Carlos Meisel, destacó el honor de representar a su departamento. “Es un orgullo representar a mi departamento, me encantaría ganar ese título para mi colegio y para el Atlántico. Tengo grandes expectativas de mostrar todo mi nivel en La Guajira”.

La pasión también se siente con la joven Yeibeth Beleño, arquera del colegio Juan XXIII de Malambo, quien dijo estar a la expectativa de lo que vendrá. “Estamos motivadas junto con mis compañeras del colegio, es una alegría llegar tan lejos y queremos traer una gran alegría para el departamento. Tenemos un gran equipo”.

Del mismo modo, Mateo Caballero, futbolista de la Institución Educativa Técnica Comercial de Palmar de Varela, tiene plena confianza en su equipo: “Tenemos un equipo para ir a disputar ese primer lugar. Tenemos un buen ataque y nos defendemos bien, vamos muy motivados”.

La final regional se desarrollará en dos sedes: en Riohacha se jugarán los partidos de baloncesto y voleibol, mientras que Dibulla será el escenario de las competencias de fútbol, fútbol sala y fútbol de salón.

A continuación, la lista completa de las instituciones educativas del Atlántico que participarán en la final regional Caribe 1 en deportes de conjunto, en las categorías prejuvenil y juvenil, tanto en masculino como en femenino:

- Fútbol masculino juvenil: I.E. Adolfo León Bolívar Marenco (Suan).

- Fútbol femenino juvenil: I.E. Juan XXIII (Malambo).

- Fútbol masculino prejuvenil: I.E. Técnica Comercial (Palmar de Varela).

- Fútbol femenino prejuvenil: I.E. Técnica Agropiscícola (Repelón).

- Fútbol sala masculino prejuvenil: I.E. Agropiscícola (Repelón).

- Fútbol sala femenino prejuvenil: I.E. Ciudadela Estudiantil (Barranquilla).

- Fútbol de salón masculino juvenil: I.E. San Salvador (Barranquilla).

- Fútbol de salón femenino juvenil: I.E. Ciudadela Estudiantil (Barranquilla).

- Baloncesto masculino juvenil: I.E. Carlos Meisel (Barranquilla).

- Baloncesto femenino juvenil: Codeba (Barranquilla).

- Baloncesto masculino prejuvenil: Colegio Sagrado Corazón (Puerto Colombia).

- Baloncesto femenino prejuvenil: Escuela Normal La Hacienda (Barranquilla).

- Voleibol masculino juvenil: Colegio San José (Puerto Colombia).

- Voleibol femenino juvenil: Colegio San José (Puerto Colombia).

- Voleibol masculino prejuvenil: I.E. Jesús Maestro (Barranquilla).

- Voleibol femenino prejuvenil: Colegio San José (Puerto Colombia).