En la Unidad de Cuidados intensivos de una clínica de Riohacha, murió un hombre que había resultado gravemente herido durante un atentado sicarial en el perímetro urbano de la capital de La Guajira.

La víctima respondía en vida al nombre de Luis Ángel Medina, de 30 años de edad, quien residía en el barrio Tawaira y se desempeñaba laborando en el campo.

La acción delincuencial se registró en la noche de este viernes, sobre la avenida Circunvalar, a la altura de la carrera 1 con calle 15, vía al municipio de Maicao.

Según la información preliminar recabada, el fallecido se movilizaba en una motocicleta en compañía de una mujer, cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de un vehículo similar. El parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en el tórax, para de inmediato huir con rumbo desconocido.

Los disparos le hicieron perder el control de la motocicleta al baleado y cayó junto a su acompañante al pavimento asfaltado.

Ambos, malheridos fueron auxiliados y trasladados a la sala de urgencias de la clínica Cedes, pero pese a los esfuerzos de los galenos en turno, Medina falleció en horas de la madrugada de este sábado, debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

Por su parte, investigadores del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, realizaron los actos urgentes e iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del crimen.