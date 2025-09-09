En horas de la noche de este lunes 8 de septiembre, fueron reportados dos atentados con explosivos en la línea férrea de la multinacional Cerrejón, en el departamento de La Guajira.

Los ataques se registraron en los kilómetros 40 y 67, en la vía que comunica a La Mina con Puerto Bolívar, cerca al antiguo peaje de Uribia. Y entre Albania y la Troncal del Caribe.

La multinacional indicó en el comunicado que afortunadamente no se registraron personas heridas, pese a la afectación de los rieles y algunos vagones.

“La compañía rechaza y lamenta estos actos de violencia, que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, comunidades, afectan la operación y generan consecuencias negativas para el desarrollo del departamento”.

De igual manera, la parte final del escrito indica que: “Cerrejón hace un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las acciones necesarias que prevengan la repetición de estos hechos. Es fundamental evitar que la violencia escale, pues amenaza la seguridad, la paz y la estabilidad de la población, así como el desarrollo de La Guajira y el país”.