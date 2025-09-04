En una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en flagrancia un hombre presuntamente vinculado con redes de finanzas criminales al servicio del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada conocido como los Pachencas, que delinque en el departamento de La Guajira.

La diligencia de registro y allanamiento, se registró en perímetro urbano de Riohacha.

Durante el operativo fueron decomisados 32 paquetes rectangulares con 32 kilogramos de marihuana, un teléfono celular marca Samsung, una libreta de apuntes y $376.000 en efectivo.

El valor del estupefaciente decomisado asciende a 20 millones de pesos. Las investigaciones preliminares señalan que el inmueble intervenido era utilizado para el almacenamiento de droga destinada a fortalecer las finanzas de la estructura criminal.