Una riña callejera que se registró la noche del miércoles entre las urbanizaciones Nando Marín y Leandro Díaz, sur de Valledupar, dejó a un joven de 16 años muerto, cuya familia hoy clama justicia y que el responsable sea condenado. Estos hechos quedaron registrados en videos grabados por la comunidad, que también pide mayor presencia policial en la zona, ya que las trifulcas entre jóvenes son constantes.

La víctima mortal fue Jaime Alfonso Robles Agudelo, de 16 años, quien -según el relato de su madre- no participaba en la pelea, sino que se encontraba con un par de amigas en una panadería cercana y al momento de caminar hacia su vivienda fue alcanzado por la bala de un arma de fuego que tenía uno de los sujetos que protagonizaban la riña.

“Que se haga justicia porque mi hijo no era un perro. Las muchachas dicen que no saben quién le disparó porque era una trifulca lo que había, no sé quiénes son las personas que cometieron el hecho, pero no quiero que se quede impune la muerte de mi hijo”, dijo Xiomara Agudelo, madre del fallecido.

Añadió que su hijo no era pandillero ni consumidor de droga, el año pasado había terminado el bachillerato y quería hacer un curso de reparación de celulares. También estaba esperando cumplir la mayoría de edad para intentar ingresar a la escuela de la Policía Nacional.

“Él era un muchacho sano, no estaba trabajando, pero tenía muchas aspiraciones, lastimosamente por el sector donde vivimos creen que todos son pandilleros, pero él no, mi hijo no”, manifestó la angustiada madre.

Es de indicar que al momento de los hechos, Robles Agudelo quedó gravemente herido y horas después falleció en una clínica de la ciudad.

Por su parte, la Policía Nacional informó que capturaron en flagrancia al presunto responsable. Un sujeto de 24 años.

“Gracias a la rápida reacción de las unidades policiales y mediante labores de vecindario, se logró ubicar al presunto agresor, identificado como Carlos Torres, de 24 años, quien presenta anotaciones en Spoa como indiciado por los delitos de lesiones personales, concierto para delinquir, fabricación, porte de armas de fuego y hurto calificado, en el conjunto cerrado Nando Marín, etapa Canta Conmigo. El ciudadano fue interceptado y capturado por las autoridades, y posteriormente trasladado a las instalaciones de la URI, donde fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio en grado de tentativa”, sostuvo la Policía.

Policía Carlos Torres, capturado por el homicidio de Jaime Alfonso Robles Agudelo, de 16 años, en Valledupar.

Sin embargo, la judicialización de este individuo sería por homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, proceso que quedó a cargo de la Fiscalía General de la Nación.