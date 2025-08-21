Uniformados de la Policía capturaron a siete personas durante un procedimiento en jurisdicción del municipio de Uribia, La Guajira.

Lea: Ratifican millonaria sanción a Cerrejón por el no reporte de enfermedades laborales a tiempo

De acuerdo con lo informado por la entidad policial, la diligencia se desarrolló tras una alerta ciudadana sobre la presencia de individuos sospechosos en el sector, quienes al parecer pretendían cometer un hurto.

Por lo que de inmediato procedieron a desplegar un plan candado para ubicar el vehículo involucrado, de color blanco con placas terminadas en 213.

Minutos más tarde los mencionados fueron ubicados por la entrada al municipio, exactamente en el letrero de ‘Bienvenidos a Uribia’. Le solicitaron el ‘pare’ y les dieron la orden de descender del automotor para practicar una requisa.

Lea: Atentado sicarial deja dos muertos y un herido en Maicao, La Guajira

Al realizar el registro del vehículo, se encontró un arma de fuego tipo escopeta debajo del asiento trasero, lo que llevó a los ocupantes a ofrecer dinero para evitar el procedimiento policial, configurando así el delito de cohecho.

Los privados de la libertad fueron identificados como Rafael Eduardo Ramírez Pianeta, de 47 años; Joelgui José Prieto Flórez, de 34 años; Edinson David y Eliecer José Magdaniel Fernández, de 24 y 20 años.

Los restantes responden a los nombres de Adrián Alexander Pinto Sarmiento, de 22 años; Pedro Manuel Martínez Jiménez, de 24 años, y Yeidis Yiseth Orjuela Mendoza 23 años, a quienes les materializaron los derechos que les asisten como personas capturadas por los delitos de cohecho y fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y municiones, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.