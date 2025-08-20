Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este miércoles en la entrada principal de la mina del Cerrejón, entre manifestantes y trabajadores de la multinacional, que cruzó la línea de la agresión.

Un grupo de pobladores de la comunidad La Palmita mantienen un bloqueo en el sector de Papa 1, en jurisdicción del municipio de Albania, desde tempranas horas de este martes 19 de agosto.

La protesta obedece a raíz de la Resolución 01419 del 13 de febrero de 2025, emitida por la Oficina Nacional de Registro de Instrumentos Públicos, que ratifica la propiedad privada de las familias asentadas en el predio La Palmita. Dicho terreno hace parte de los incluidos en las 50.000 hectáreas de operación minera de la compañía, por lo que exigen una mesa de concertación con Cerrejón.

En redes sociales circulan videos en los que los manifestantes impiden el paso vehicular y peatonal. Esto activó los niveles de intolerancia por parte y parte, ante el intento de ingresar por la fuerza de los trabajadores de la empresa extranjera.

@CanalRCN @CanalCaracolHD @DELAESPRIELLAE Esto no es secuestro ? Mina Cerrejon manifestantes de la comunidad Tabaco , no permiten salir a los trabajadores a su descanso . Esto es el cambio ! pic.twitter.com/thFIpXhMyA — Luis Toscano (@LuisToscanoRP) August 20, 2025

Finalmente, se desconoce si fue necesaria la presencia de autoridades policiales o militares para el restablecimiento del orden. De igual manera, la multinacional no ha emitido un comunicado al respecto de la situación.