Cuando se transportaba en un autobús intermunicipal desde la capital del Cesar hacia Riohacha, una joven vallenata de 23 años identificada como Diana Marcela Reales Orozco, denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte del conductor del vehículo.

El pronunciamiento, fue publicado por la afectada a través de su perfil en redes sociales, en el cual por medio de un video expresó en medio de lágrimas su malestar ante las acciones del chofer, de quien se desconoce su nombre.

Reales Orozco, expresó que los hechos sucedieron el pasado 17 de mayo, cuando se encontraba a bordo de un bus de la empresa Copetrán desde Valledupar con destino a Riohacha, y presuntamente un hombre se le acercó, con insinuaciones e incluso le propuso dinero e intentó tocarla inapropiadamente, sin su autorización.

En medio del video, la presunta víctima afirmó que se puso en contacto con sus familiares, y buscó ayuda en la única persona que la acompañaba, otra joven que estaba dormida varias sillas atrás.

“Llegó en camisilla, se sentó a mi lado, me tomó la mano, me jalaba los dedos, yo le quitaba la mano. Puso la mano en donde uno reposa el brazo y comenzó a tocarme. Yo le agarraba las manos fuertes y le decía que se controlara…. Me decía que le gustaba mi cuerpo y que le gustaban las flacas como yo” manifiestó Diana Marcela.

En Riohacha, la joven decidió acercarse a la oficina de la entidad, solicitando el nombre del conductor, allí le respondieron que no podían ayudarla, y además aseguró que pusieron en sobre aviso al conductor.

Por su parte, la Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada, COPETRAN, emitió un comunicado oficial en relación al presunto caso de abuso ocurrido en un vehículo afiliado que cubría la ruta Valledupar - Riohacha.

Según el comunicado, la entidad activó su protocolo interno de inmediato al tener conocimiento de los hechos e inició las investigaciones pertinentes, asimismo mencionó que el caso ya está en manos de las autoridades competentes, quienes son responsables de esclarecer lo sucedido y tomar las acciones legales necesarias.

“No toleraremos conductas que atenten contra los valores que nos representan,” señala el comunicado, rechazando de manera enfática la situación denunciada por la viajera.