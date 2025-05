Administraciones, entidades de salud, y la ciudadanía en general han elevado en las últimas horas sus oraciones y sus mensajes de condolencias, lamentando el fatal accidente en el que murieron cinco personas y otras tres quedaron heridas, todos empleados de la E.S.E. Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila, ubicado en el corregimiento de La Punta de los Remedios, en Dibulla, La Guajira.

Hay que recordar que en la tarde del martes anterior, según el informe oficial, el incidente involucró a ocho ocupantes de una camioneta Toyota Burbuja, adscrita a la E.S.E., la cual se desplazaba por una vía destapada, llena de barro por las lluvias intensas y que cayó a un canal de agua, resultando en la fatal inmersión de los ocupantes del vehículo. Esto causó la muerte de cinco de ellos, cuatro mujeres y un hombre.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Isaura María Moscote Redondo, de 51 años y auxiliar de enfermería; Adolmaidis Yulieth Quintero Redondo, sicóloga de 24 años; Yilda Helena Redondo Martínez, trabajadora social de 27 años; Ivana del Carmen Moscote Mena, auxiliar de enfermería de 32 años, y Hugo Nelson Gil Villar, conductor de 49 años.

Las otras tres profesionales del equipo que lograron salir del vehículo a tiempo y fueron trasladadas a la E.S.E. Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila responden a los nombres de Ana Carolina Mulford Mieles, médico de 31 años; Karina Ramos Camargo, enfermera de 38 años, y Lilibeth Liliana Gómez Moscote, nutricionista de 50.

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó este miércoles que los ocupantes de la camioneta hacían parte los Equipos Básicos de Salud (EBS) en Dibulla, y que la tragedia ocurrió en inmediaciones de la vereda Río Claro, jurisdicción del municipio, cuando la camioneta en la que se movilizaba el equipo sanitario cayó en una cuneta. Todos habían culminado una jornada de vacunación y ya procedían a regresar a su lugar de trabajo, en el casco rural de la población en mención.

“El Ministerio extiende sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y los acompaña en estos momentos de profunda tristeza, brindando su total respaldo. Nos unimos como familia de la Salud a las plegarias elevadas por las compañeras y compañeros fallecidos en Dibulla. Nos embarga la tristeza y velamos por la salud de las profesionales que resultaron heridas. Esperamos su pronta recuperación”, expresó el ministro de Salud y Protección Social Guillermo Alfonso Jaramillo.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Dibulla mencionó que desde el momento del accidente, las autoridades locales activaron los protocolos de emergencia y se encentraron en el lugar de los hechos, encargándose de la atención de la situación y del levantamiento de los cuerpos.

El mandatario Alberto Montero Molina expresó que la comunidad “se encuentra consternada ante esta dolorosa situación”.

Y señaló que la administración se comprometía a “colaborar con los organismos pertinentes para esclarecer las circunstancias de este trágico suceso y garantizar el apoyo necesario a las familias afectadas en este difícil momento. La administración, lamenta profundamente la pérdida de estas vidas y reiteramos nuestra solidaridad con quienes atraviesan este dolor”.

Reacción en redes

En redes sociales, la comunidad guajira ha manifestado su dolor ante la fatal noticia.

En Dibulla, conocidos de Ivana del Carmen, Adolmaidis Yulieth, Yilda Elena e Isaura María, las cuatro fallecidas, revelaron que eran oriundas del corregimiento La Punta de los Remedios. Mientras que Hugo Nelson Gil Villa, conductor del automotor involucrado, era natural del casco urbano de Dibulla.

“Nos unimos en oración, hoy todos somos E.S.E Hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila”, “un fuerte abrazo para sus familiares y amigos, Dios los reciba en su santo reino”, publicaron algunos de los cibernautas.

“Se orilló mucho al canal”

Adolfo Quintero, padre de la sicóloga Adolmaidis Yulieth Quintero, una de las fallecidas, expresó que “por esa zona, Río Claro, últimamente ha llovido mucho, y supuestamente, el chofer se salió de la trilla, se orilló mucho y cayó a un canal de agua, motivo por el cual el carro queda con las llantas hacia arriba”.

Además, visiblemente afectado por la repentina desaparición de su hija, insistió en que una doctora que iba en la puerta fue la sobreviviente. Y que su hija también habría salido con vida del incidente, pero, en un acto de valentía, intentó salvar a sus compañeros y murió.

Al parecer, Quintero Redondo llamó a su madre a quien le dijo que estaba bien, minutos previos de la tragedia, “ella se metió para ayudar y se me murió ahí, a la mamá le dijo ‘mami estoy bien’, pero al rato llegaron comentarios donde me decían que no, que ella se había ahogado”.

Las familias afectadas en medio de su dolor le piden a la administración departamental y Gobierno Nacional ayudar a la clase campesina, y mejorar las vías de estas comunidades en aras de evitar tragedias como la antes mencionada.

Desde la Asamblea Departamental de La Guajira, en cabeza de sus diputados, expresaron su más profundo sentimiento de condolencia por los cinco fallecidos y manifestaron unirse en solidaridad con sus familiares y amigos, deseando que Dios les brinde consuelo y fuerza en estos momentos difíciles.