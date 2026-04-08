Continúa derramándose la sangre en los municipios del Atlántico, por fuera del área metropolitana de Barranquilla, debido a la violencia asociada al crimen organizado.

La racha empezó hacia las 6:00 de la tarde del lunes anterior, cuando sicarios en moto le arrebataron la vida a un hombre en la sala de su residencia. El hecho de sangre se registró en el barrio La Manga, ubicado en el municipio de Malambo.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Jhon Jean Pierre Marín Manotas, de 28 años de edad, quien se desempañaba como mototaxista.

Luego, a eso de las 7:30 de la noche, pistoleros que también se movilizaban en moto asesinaron en Polonuevo a Luz Elena Carrillo Orellana, de 37 años.

El crimen se cometió en el interior de una vivienda ubicada en la calle 9 con carrera 13, localizada en el barrio Camilo Torres.

En el mismo atentado, un joven de 21 años y un adolescente de 17 resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

A las 8:00 p. m., en el barrio Villa Adela, de Soledad, fue asesinado por sicarios un joven identificado como Yoiber Jesús Sara Escorcia, de 23 años de edad.

De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades, Sara Escorcia se encontraba laborando en el interior de un establecimiento de razón social llamado ‘Kiosco Estación’ y allí fue atacado a tiros. Al parecer, el hecho estaría asociado a un caso de violencia extorsiva.

Una hora después de ese episodio, entre La Playa y Sabanilla, fue reportado el homicidio a tiros de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado en mitad de la vía que une a los dos territorios. Fuentes judiciales señalaron que el occiso habría sido bajado de un vehículo y luego fue impactado en la cabeza.

Más muertes

En la mañana de ayer volvió a reportase un nuevo hecho criminal en el municipio de Malambo. Se trató del homicidio de un hombre llamado Luis Tovar, más conocido como ‘El Pancho’, conductor de motocarro que laboraba por el sector de la plazoleta del cementerio municipal, en cercanías del barrio La Popa, donde se reportó el crimen.

Por la tarde, a eso de las 4:00, las balas de criminales acabaron con la vida de un hombre y dejaron gravemente herido a otro en un atentado ocurrido en el barrio San Carlos de Sabanalarga.

De acuerdo con testigos, hombres armados que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra los individuos que se encontraban en una especie de concentración de mototaxistas en una de las entradas del sector.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como ‘Luisfer’ y ‘Blacho’, quienes, al parecer, se dedicaban al mototaxismo.

Y antes de las 5:30 de la tarde, en Sabanagrande, criminales motorizados atacaron a balazos a una mujer que atendía una miscelánea en zona comercial de la población.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada como Julia Barrios, de 46 años de edad.

Según los testigos, Barrios se encontraba dentro del establecimiento comercial conocido como ‘La Marquesa’, ubicado en la calle 7 con carrera 8. En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta la atacaron a tiros, para posteriormente darse a la fuga.

Gravemente herida, la mujer fue auxiliada y trasladada hasta el hospital del municipio. No obstante, los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Se conoció por medio de una fuente judicial que, al parecer, el ataque armado estaría ligado a un caso de violencia extorsiva, pues, presuntamente, la mujer y el propietario del negocio habían sido intimidados para el pago de cuotas a cambio de no atentar contra sus vidas.

Irónicamente, horas antes del crimen, la Alcaldía de Sabanagrande, junto con la Policía del Atlántico y otras autoridades del Departamento, había llevado a cabo un consejo de seguridad en el que se establecerían medidas para fortalecer la seguridad en la población y otros territorios por fuera del área metropolitana de Barranquilla.

Frente a los recientes hechos de sangre, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Sabanagrande anunciaron una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a quienes suministren información veraz y oportuna que conduzca a la identificación y captura de los responsables de los hechos delictivos en ese municipio.