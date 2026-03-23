Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este 22 de marzo en el barrio La Sierrita, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, donde un joven de 25 años fue asesinado con arma de fuego en plena vía pública.

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La víctima fue identificada como Breiner José Vega Chico, quien falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Según información preliminar, el crimen ocurrió hacia las 3:10 p.m. en la diagonal 55F con calle 65. Testigos señalaron que Vega Chico se encontraba en el sector cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Las autoridades confirmaron que la víctima no registraba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

De acuerdo con las primeras hipótesis, la zona donde ocurrió el homicidio tendría injerencia de estructuras criminales del llamado Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que en ese sector operaría bajo el mando de un sujeto conocido con el alias de “Kevin”.

El caso es materia de investigación y las autoridades adelantan labores de verificación para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

Los actos urgentes y la inspección técnica del cadáver estuvieron a cargo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.