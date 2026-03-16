Un hecho de violencia se registró en la tarde de este domingo 15 de marzo en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, donde un joven de 23 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego.

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De acuerdo con información de las autoridades, el homicidio ocurrió hacia las 5:50 p. m. en la calle 5 con carrera 3, en el barrio La Florida.

La víctima fue identificada como Yeison Daniel Arrieta González. Asimismo, según testimonios de la comunidad, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de color gris, al parecer marca NKD y sin placas, llegaron hasta el lugar donde se encontraba el joven.

Los sujetos, sin mediar palabra, habrían accionado un arma de fuego en su contra, causándole una herida con un proyectil que ingresó por en el pómulo derecho y salió por el cuello del mismo lado.

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Tras el ataque, Arrieta González fue auxiliado por personas del sector, quienes lo trasladaron al hospital local del municipio. Sin embargo, ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.

Finalmente, la Estación de Policía de Santo Tomás, en coordinación con patrullas de vigilancia y unidades de investigación criminal, adelanta labores de campo y recolección de información con el fin de identificar y capturar a los responsables de este hecho.