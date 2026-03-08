En medio del desarrollo del Plan Democracia durante las elecciones de este domingo 8 de marzo, autoridades reportaron las capturas de dos personas que tenían órdenes judiciales vigentes en Barranquilla y el sur del Atlántico.

El primer procedimiento se llevó a cabo en el Colegio Sofía Camargo, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, donde detectives de la Sijín de la Policía Metropolitana, en coordinación con el CTI, capturaron por orden judicial a Honer Bello Morales, de 47 años.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre era requerido por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado en circunstancias de mayor punibilidad, por hechos ocurridos en octubre de 2023 en el barrio Terranova del municipio de Soledad, donde resultó víctima una menor de edad.

Las autoridades informaron además que el capturado registraba cinco anotaciones judiciales por distintos delitos: tres por tráfico de estupefacientes, una por porte ilegal de armas de fuego y otra por amenazas.

Un segundo procedimiento se realizó en el municipio de Campo de la Cruz, en la institución educativa Pánfilo Cantillo, donde uniformados verificaron los antecedentes de un ciudadano luego de que ejerciera su derecho al voto.

Tras la consulta en el sistema, se confirmó que Deivis Reales Páez, de 22 años, presentaba un requerimiento judicial vigente por el delito de deserción, contemplado en el artículo 109 del Código Penal Militar.

La orden fue emitida por el Juzgado Segundo de Brigada de Bucaramanga, con fecha del 14 de agosto de 2024, para el cumplimiento de condena. El capturado fue puesto a disposición de esa autoridad judicial.

La Policía también indicó que el hombre registra una anotación en el sistema SPOA por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, por hechos ocurridos en 2017 en el departamento del Magdalena.

Hay que señalar que la Policía del Atlántico también reportó en la mañana de este domingo la detención de un individuo en la Vía al Mar, entre las poblaciones de Puerto Colombia y Tubará, que transportaba en un vehículo 105 millones de pesos en efectivo.

La detención del hombre, cuya identidad no fue reportada, quedó a disposición de la Fiscalía.