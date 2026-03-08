La Policía Nacional incautó $105 millones en efectivo y dejó a una persona a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de lavado de activos. El procedimiento se realizó en las últimas horas en el municipio de Tubará, Atlántico, durante un control en el kilómetro 77 de la vía al Mar.

Le puede interesar: Asesinato de mujeres en el Atlántico: una dolorosa lista para no olvidar en el 8-M

El operativo, de acuerdo con lo que se conoció, fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, quienes realizaban controles de rutina sobre uno de los principales corredores viales del departamento.

Durante el procedimiento, los policías hicieron señal de pare a un automóvil en el que se movilizaba un hombre. Al inspeccionar el vehículo, hallaron un bolso de color marrón que contenía $105.000.000 en efectivo.

Vea aquí: Policía investiga origen de falso audio de periodista que involucra a la institución y anuncia acciones legales

Además del dinero, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, elementos que también quedaron a disposición de las autoridades como parte del proceso investigativo para establecer el origen y la destinación final de los recursos.

Dinero incautado en vía al Mar habría salido de Cartagena con destino a Barranquilla

De acuerdo con información preliminar, el dinero al parecer procedía de la ciudad de Cartagena y tendría como destino Barranquilla.

Sin embargo, al momento del procedimiento el ocupante del vehículo no logró justificar ni acreditar de manera clara la legalidad ni la procedencia de los recursos transportados.

Lea también: Subintendente de la Policía muere en accidente de tránsito en la vía Ciénaga-Barranquilla

Ante esta situación, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el presunto delito de lavado de activos.

Operativos de seguridad reforzados durante la jornada electoral

El procedimiento se registró en medio de la jornada electoral que se desarrolla este domingo 8 de marzo en el país. Durante estos procesos, las autoridades suelen intensificar los controles en carreteras y zonas urbanas con el objetivo de prevenir delitos como la compra de votos y otras prácticas que puedan afectar la transparencia del proceso democrático.

Le sugerimos: Matan a mototaxista en la entrada de una tienda en el barrio Villa Estadio, Soledad

La Policía Nacional indicó que continuará fortaleciendo los controles en los principales ejes viales del departamento con el propósito de contrarrestar actividades ilícitas y garantizar la seguridad.

“Con dignidad cumplimos y cada resultado es un paso más en la defensa de la legalidad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, puntualizó el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico.