Como Rudy Rafael Márquez Vargas, de 41 años, fue identificada la víctima fatal de un ataque sicarial registrado en la noche de este viernes 6 de marzo, en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, Atlántico.

Las autoridades señalaron que el crimen se registró hacia las 7:00 de la noche en la calle 70 con carrera 14A, en el sector en mención, cuando Márquez Vargas se encontraba en la entrada de una tienda de abarrotes fumándose un cigarro.

El hombre, de oficio mototaxista, algo desprevenido, fue abordado por dos hombres que llegaron en motocicleta hasta el sitio y le dispararon en repetidas ocasiones. Su muerte fue instantánea.

Alertados por las detonaciones, la comunidad llegó hasta el sitio para tratar de auxiliar a la víctima, pero al notar que no tenía signos vitales se apartaron y esperaron la llegada de uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

En el lugar, con presencia de allegados del occiso, se tomaron algunas declaraciones y se ventiló como hipótesis del atentado una vieja deuda que cargaba Márquez Vargas con hombres dedicados al préstamo de dinero informal o ‘cobradiarios’.