En el marco del trabajo permanente y comprometido que adelanta la Policía Nacional para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana, se desarrolló una intervención integral en los sectores de Las Américas, Carrizal, Siete de Abril y sus alrededores, en el suroccidente de la ciudad.

Leer también: Tribunal Superior de Barranquilla revoca absolución y condena a alias Ojos Azules por homicidio

Esta actividad fue liderada por diferentes especialidades policiales, en cabeza de unidades de prevención y educación ciudadana, con el objetivo de anticiparse al delito mediante acciones de acercamiento comunitario, control territorial y fortalecimiento de la presencia institucional en zonas priorizadas.

Durante la jornada, uniformados adelantaron planes de registro y control, así como actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad.

De igual manera, se socializaron volantes informativos con los carteles de los más buscados por el delito de homicidio, dando a conocer las líneas habilitadas para denunciar hechos que afecten la vida y la seguridad de los ciudadanos, promoviendo la participación activa de la comunidad en la construcción de entornos seguros.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que estas intervenciones reflejan el compromiso institucional de continuar fortaleciendo las acciones preventivas y operativas en sectores priorizados, trabajando de manera articulada con la ciudadanía para anticiparse a las conductas delictivas y garantizar mayores condiciones de tranquilidad y convivencia.

Estas acciones continuarán desarrollándose de manera permanente, con el fin de consolidar la seguridad y generar entornos más seguros para todos los habitantes del suroccidente de la ciudad.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123, la línea 165 del GAULA y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.