Durante la noche de este lunes 23 de febrero fue asesinado un hombre por unos sicarios en moto cuando se disponía a ingresar a su residencia, en el barrio La Luz, localidad Suroriente de Barranquilla.

La víctima fatal respondía al nombre de Jhon Jaider Cuadrado Díaz, de 29 años de edad.

Según testigos, a eso de las 8:50 p. m., el hoy occiso estaba ingresando a su vivienda, ubicada en la calle 15 Nro. 22, cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó tres mortales disparos, para posteriormente darse a la fuga junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Malherido, los vecinos de la comunidad auxiliaron a Jhon Jaider, trasladándolo hasta el Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales se perpetró el hecho de sangre. La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para lograr la captura de los agresores y esclarecer los móviles del homicidio.