En la noche del miércoles 18 de febrero se registró un ataque armado en el barrio San Francisco, municipio de Ponedera que dejó como saldo la muerte de un menor de 2 años y de una mujer de 39 años, además de una mujer adulta gravemente herida.

Según información preliminar suministrada por el Departamento de Policía del Atlántico, alrededor de las 11:18 de la noche sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron a una vivienda y uno de ellos descendió para accionar un arma de fuego contra quienes se encontraban en el interior del inmueble. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Asimismo, las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se confirmó el fallecimiento Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, y del menor de 2 años. La mujer adulta herida continúa recibiendo atención médica especializada.

Frente a este hecho, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó su “rechazo de manera categórica y contundente” al asesinato del menor. En su cuenta de X, calificó el ataque como un crimen “cobarde y cruel” que indigna a la sociedad y resaltó que “nuestra niñez es sagrada y debe estar protegida por encima de cualquier circunstancia”.

Asimismo, el mandatario solicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación actuar con “toda la contundencia institucional” para dar con los responsables. Además, anunció que la Gobernación del Atlántico ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los agresores.

“No voy a permitir que la violencia le arrebate la vida a nuestros niños. El Atlántico es un territorio que defiende la vida y la dignidad humana”, afirmó Verano, acompañando a la familia de la víctima en su dolor y reiterando su compromiso firme con la justicia.