A eso de las 4:50 de la madrugada de este lunes 2 de febrero se cometió el atentado criminal que acabó con la vida de Maryori Magdalena Jiménez Pérez, de 42 años, y dejó herido a Lederman Pana Peñata, de 22 años.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que las dos personas se encontraban dentro de un inmueble localizado en la calle 51E con carrera 2A, en el barrio Santo Domingo de Guzmán, en la localidad Metropolitana, cuando cuatro sujetos armados llegaron al lugar, entraron hasta la terraza y dispararon de manera indiscriminada.

Tras el ataque, la mujer habría recibido al menos seis impactos de bala, lo que ocasionó su muerte de manera instantánea.

Entretanto, el joven Lederman Pana, residente en la casa y lesionado con cuatro impactos, fue trasladado inicialmente al Camino Metropolitano del barrio Santa María y luego remitido al Nuevo Hospital de Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico reservado y custodiado por la Policía.

Testigos manifestaron que los autores del atentado se desplazaban en un automóvil blanco. El caso estaría relacionado con una extorsión, pues la víctima fatal se dedicaba a la venta de verduras en el mercado de Barranquillita.