Hans Acosta Suárez, de 45 años de edad, y Erasmo Viloria Suárez, de 38, eran las identidades de los primos asesinados a balazos al mediodía de este sábado 24 de enero en el barrio San Carlos, en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia.

El ataque ocurrió aproximadamente a la 1:15 p. m. en la carrera 11 con calle 7, cuando, según información suministrada por la patrulla de vigilancia, las víctimas se encontraban en la terraza de un domicilio y fueron abordadas por sujetos que se movilizaban en motocicletas. Sin mediar palabra, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra los hombres y posteriormente huyeron del lugar.

Los primos fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las heridas causadas por arma de fuego, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.

Las primeras hipótesis indicaron que este doble homicidio estaría relacionado con un hecho de sangre ocurrido días atrás en el mismo municipio, en el cual perdió la vida un hombre presuntamente vinculado a una estructura delincuencial local conocida como ‘Los del Pueblo’. Este grupo, según las autoridades, mantiene una disputa por el control del expendio de drogas en la zona con el grupo armado ilegal Clan del Golfo.

Peritos de la Sijín realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

En la tarde de ayer se manejaba la versión que una de las víctimas fatales, en este caso Erasmo Viloria Suárez, había pertenecido a la Policía Nacional.

Por otro lado, la Mebar señaló que se iban a intensificar los operativos de vigilancia en algunos corredores de la población, debido a la alerta ciudadana que se difundió en las mismas redes sobre una retaliación por el hecho de sangre.